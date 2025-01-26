Промышленный индекс Северного Кавказа достиг 105,4%

Росстат опубликовал промышленную статистику по Северному Кавказу: суммарный индекс промпроизводства за прошлый год превысил 100%. Больше всего – свыше 20% промышленность выросла в Кабардино-Балкарии.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО, в прошлом году индекс промпроизводства Северного Кавказа достиг 105,4%.

Наибольший рост в промышленном секторе федерального округа показала обработка: 5,8%. Поставки электричества и газа поднялись на 4,8%. Нефтегазовая и горнорудная отрасли выросли на 4,1%, водоснабжение и вывоз мусора – на 3,1%.

По регионам лучшие показатели у Кабардино-Балкарской Республики – промышленность КБР за год увеличилась на 21.4%. На втором месте Республика Ингушетия с 11,6%, на третьем – Чеченская Республика с 6,6%.

Дагестан показал рост промышленности в 5,8%. За год в республике выросли, в первую очередь, обработка и добыча.