Вестник Кавказа

Промышленное производство Кабардино-Балкарии выросло на 20%

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР зафиксировали рост промышленного производства за 2024 год. Особо высокий рост показала обрабатывающая промышленность региона.

Промышленность Кабардино-Балкарии выросла на 20% за минувший год, сообщили в администрации региона. 

Наиболее значительный рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности. Здесь показатели выросли более чем на 30%. 

В республике в этом отношении особенно активно развивалось производство одежды, бумаги, а также резиновых и пластмассовых изделий. 

Также ускоренными темпами растет производство стройматериалов, изделий из металла, медицинской техники и прочих товаров. 

Отметим, что валовой региональный продукт КБР за прошлый год составил свыше 325 млрд рублей.

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