Промышленное производство Кабардино-Балкарии выросло на 20%

В КБР зафиксировали рост промышленного производства за 2024 год. Особо высокий рост показала обрабатывающая промышленность региона.

Промышленность Кабардино-Балкарии выросла на 20% за минувший год, сообщили в администрации региона.

Наиболее значительный рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности. Здесь показатели выросли более чем на 30%.

В республике в этом отношении особенно активно развивалось производство одежды, бумаги, а также резиновых и пластмассовых изделий.

Также ускоренными темпами растет производство стройматериалов, изделий из металла, медицинской техники и прочих товаров.

Отметим, что валовой региональный продукт КБР за прошлый год составил свыше 325 млрд рублей.