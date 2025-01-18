Вестник Кавказа

Почти 40 общественных локаций благоустроят в КБР до конца года

Почти 40 общественных локаций благоустроят в КБР до конца года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работа по программе "Жилье и городская среда" продолжается в Кабардино-Балкарии. До 2026 года в рамках ее реализации планируется подвергнуть благоустройству около четырех десятков общественных пространств.

Активное благоустройство в рамках программы "Жилье и городская среда" будет вестись в Кабардино-Балкарии и в 2025 году, подробности рассказали в республиканском Минстрое.

"В Кабардино-Балкарии на текущий год запланировано благоустроить 38 общественных территорий"

– министерство

В ведомстве уточнили, что почти четверть из них, а именно восемь, были выбраны самими жителями КБР, которые могли выразить свои предпочтения в рамках всероссийского голосования, проходившего в режиме онлайн.

Программа начала действовать в 2019 году. С этого момента и по 2023 год удалось благоустроить почти 170 общественных пространств и почти 520 дворов.

Напомним, ранее в Минсельхозе КБР рассказали, что аграрии республики установили рекорд по урожаю яблок. В прошлом году он превысил миллион тонн, что практически на треть больше объема яблок, собранных в 2023 году. Растет и количество регионов России, куда отправляются яблоки из КБР. Два года назад продукция пошла в 36 российских регионов, в прошлом году их число выросло почти до полусотни.

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