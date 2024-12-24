Занятие бизнесом в КБР обрело популярность

Число зарегистрированного малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарии выросло на 7% в начале 2025 года в сравнении с показателями минувшего года. Больше половины из них – индивидуальные предприниматели.

На начало 2025 года в Кабардино-Балкарии (КБР) число представителей малого и среднего бизнеса увеличилось на 6%. Из них большую часть составляют ИП, говорится на информационном портале республиканского главы.

"По состоянию на 1 января текущего года в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 22 629 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из которых 5850 — юридические лица, 16 779 — индивидуальные предприниматели. Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляют 106,3%"

- сайт главы КБР

Также увеличилось число самозанятых на 14% в сравнении с минувшем годом. В таком статусе бизнесом занимаются свыше 80 тыс человек.

Отмечается, что для малого и среднего бизнеса предусмотрена всесторонняя поддержка в рамках нацпроекта.