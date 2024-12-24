Вестник Кавказа

Занятие бизнесом в КБР обрело популярность

Занятие бизнесом в КБР обрело популярность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число зарегистрированного малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарии выросло на 7% в начале 2025 года в сравнении с показателями минувшего года. Больше половины из них – индивидуальные предприниматели.

На начало 2025 года в Кабардино-Балкарии (КБР) число представителей малого и среднего бизнеса увеличилось на 6%. Из них большую часть составляют ИП, говорится на информационном портале республиканского главы.

"По состоянию на 1 января текущего года в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 22 629 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из которых 5850 — юридические лица, 16 779 — индивидуальные предприниматели. Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляют 106,3%"

- сайт главы КБР

Также увеличилось число самозанятых на 14% в сравнении с минувшем годом. В таком статусе бизнесом занимаются свыше 80 тыс человек.

Отмечается, что для малого и среднего бизнеса предусмотрена всесторонняя поддержка в рамках нацпроекта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
810 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов

В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов

Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

Старейшая канатка в России будет отремонтирована на Эльбрусе

Старейшая канатка в России будет отремонтирована на Эльбрусе

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Полсотни километров региональных трасс отремонтируют за год в Кабардино-Балкарии

Полсотни километров региональных трасс отремонтируют за год в Кабардино-Балкарии

Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии

Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии

Власти КБР решили проблему с безработицей

Власти КБР решили проблему с безработицей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы