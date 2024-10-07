Предприятие по производству яблочного сока появилось в КБР

В городе Чегем в КБР стали производить яблочный сок и чипсы. Новое предприятие выпускает продукцию под брендом «Миариса».
Новое предприятие по переработке фруктов запустили в Кабардино-Балкарии.
Завод в Чегеме выпускает товары под брендом «Миариса» - сок прямого отжима и яблочные чипсы. За смену на предприятии перерабатывают 15 т яблок. При производстве открыто плодохранилище емкостью 1200 т.
Новое производство стало подразделением компании «Малус», специализирующейся на яблоках.
Продукция реализуется во всех республиках СКФО.