Вестник Кавказа

Предприятие по производству яблочного сока появилось в КБР

Предприятие по производству яблочного сока появилось в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Чегем в КБР стали производить яблочный сок и чипсы. Новое предприятие выпускает продукцию под брендом «Миариса».

Новое предприятие по переработке фруктов запустили в Кабардино-Балкарии.

Завод в Чегеме выпускает товары под брендом «Миариса» - сок прямого отжима и яблочные чипсы. За смену на предприятии перерабатывают 15 т яблок. При производстве открыто плодохранилище емкостью 1200 т.

Новое производство стало подразделением компании «Малус», специализирующейся на яблоках.

Продукция реализуется во всех республиках СКФО.

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