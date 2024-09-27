Вестник Кавказа

Рекордный джем из яблок приготовили в Нальчике

Рекордный джем из яблок приготовили в Нальчике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нальчике сварили более 300 л яблочного джема. На гастрофесте установили новый рекорд России.

Гастрономический  фестиваль  "Яблочный джем" в этом году вновь собрал множество участников и зрителей в столице Кабардино-Балкарии – Нальчике. Фестиваль привлек не только местных жителей, но и поваров и любителей кухни со всей страны. За два дня праздника было сварено более 300 л яблочного джема, что стало новым рекордом России.

"Организаторы и участники гастрофестиваля "Яблочный джем" сварили более 300 л яблочного варенья. Ранее нигде в России не фиксировалось одновременное приготовление такого объема всеми любимого лакомства"

– администрация главы КБР

Фестиваль "Яблочный джем" проводится в Нальчике третий раз и за это время успел зарекомендовать себя как важное событие в культурной жизни региона. Основная цель мероприятия – продвижение русской кухни, осенних блюд и кулинарных традиций.

Фестиваль проходил на площади Абхазии. Это центральное место в Нальчике, где обычно проходят крупные мероприятия и выставки. Участие в празднике приняли повара со всей России. Каждый из них привез с собой уникальные рецепты и специальные техники приготовления.

Мастера кулинарии продемонстрировали свои навыки в приготовлении джема из яблок. Многие повара использовали не только классические методы варки, но и современные технологии, такие как консервирование с добавлением лесных ягод и других фруктов.

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