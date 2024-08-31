Гастрофестваль открылся в Нальчике

На площади Абхазии в Нальчике открылся гастрофестиваль "Яблочный джем". Мероприятие приурочено к осеннему сбору урожая.

Гастрономический фестиваль "Яблочный джем" открылся в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, стал ярким событием для местных жителей и путешественников. Фестиваль, посвященный осеннему сбору урожая и гастрономическим традициям региона, объединил лучших поваров со всей страны и мастеров прикладного искусства. Здесь можно было увидеть не только знакомые осенние блюда, но и оригинальные кулинарные разработки.

На площади Абхазии в Нальчике развернулись павильоны, где лучшие бренд-повара представили свои кулинарные шедевры. Посетители могли попробовать разнообразные блюда, включая традиционные кавказские рецепты и новые интерпретации.

Особое внимание на фестивале было уделено не только еде, но и искусству. Мастера прикладного искусства презентовали свои работы: от традиционных ковров и глиняной посуды до украшений и предметов интерьера. Это создало единую картину культурного многообразия, где кулинария и ремесло переплетались друг с другом.

Фестиваль "Яблочный джем" стал платформой для демонстрации осенних блюд, которые были приготовлены с использованием свежих местных ингредиентов. Лучшими поварами страны были представлены как традиционные кавказские яства, так и современные интерпретации классических рецептов. Яблоки стали главной звездой мероприятия: их использовали не только в десертах, но и в основных блюдах.