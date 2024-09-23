Вестник Кавказа

В Абхазии пройдет фестиваль "Мандарин" с полетами на воздушном шаре

Воздушный шар
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Зимой в Абхазии пройдет новое яркое мероприятие - фестиваль "Мандарин". В программе фермерские ярмарки, концерты, дегустации, сбор мандаринов и полеты на воздушном шаре.

В Абхазии в новогодние каникулы состоится фестиваль "Мандарин", посвященный цитрусовой «визитной карточке» республике.

Праздник проведут в Сухуме на нескольких локациях, включающих пляж "Марнеро", совхоз "София", этно-парк "Апсны", гостиницу "Абхазия". Мандариновый фестиваль продлится несколько дней, с 3 по 8 января, и встретит гостей мандариновой елкой.

В программе фестиваля ярмарки и выставки, концерты и конкурсы, дегустации и мастер-классы. Также участники и гости праздника смогут поучаствовать в сборе цитрусовых и подняться в небо на воздушном шаре.

В Абхазии уже стартовали тестовые запуски воздушных шаров, их можно увидеть на одном из пляжей в абхазской столице.

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