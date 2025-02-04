Вестник Кавказа

На маршруты Ташкента выйдут 200 китайских электробусов

На маршруты Ташкента выйдут 200 китайских электробусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По Ташкенту будут курсировать китайские электробусы "Yutong Bus". В столицу Узбекистана поставят 200 единиц транспорта.

Китайская компания "Yutong Bus" поставит в Ташкент электробусы собственной разработки. Договор подписан на поставку 200 единиц общественного транспорта, поведала в департаменте транспорта узбекистанской столицы. 

Сообщается, что городские власти выбирали между тремя поставщиками из Поднебесной: BYD Auto Industry, Yutong Bus и Zhongtong Bus Holding.

Отмечается, Yutong Bus стал триумфатором конкурса, так как технические инновации производителя "полностью соответствовали предъявленным требованиям". 

Представители китайской компании провели переговоры с главой транспортного комплекса Узбекистана Илхомом Махкамовым.

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