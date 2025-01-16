На линии метро в Ташкенте выйдут еще три поезда

Сегодня в вагонный парк Ташкентского метрополитена поступили еще три новых современных четырехвагонных поезда метро, которые вскоре выйдут на линии после проведения технических испытаний.

Сегодня в вагонный парк Ташкентского метрополитена поступили еще три новых современных поезда метро, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичного метрополитена.

"Это российские четырехвагонные составы типа "Москва", которые выпускает подмосковный завод "Метровагонмаш" в Мытищах: согласно установленному регламенту, в течение 7-10 дней они будут проходить технические испытания, после чего будут выпущены на линии для обслуживания пассажиров"

- ГУП "Ташкентский метрополитен"

Это – не единственная в новом 2025 году поставка подвижного состава:в течение февраля текущего года планируется поступление еще тех таких же поездов метро.

В результате этого не только обновится вагонный парк метрополитена, но и удастся сократить нынешние установленные интервалы движения между его поездами, пояснили в пресс-службе ведомства.