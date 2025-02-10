Уиткофф: США хотели бы мирно решить иранскую ядерную проблему

США настаивают на мирном обеспечении ядерной безопасности Ближнего Востока путем переговоров с Ираном, объявил региональный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Вашингтон ожидает позитивного ответа Тегерана на предложение дипломатического процесса по иранской ядерной проблеме.

Специальный посланник американского президента по ближневосточным вопросам Стивен Уиткофф пояснил в интервью Fox News подход новой администрации США к Ирану, который ранее в Израиле озвучил госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что Вашингтон хотел бы уладить иранскую ядерную проблему миром.

Напомним, Рубио объявил Иран "единственным источником нестабильности на Ближнем Востоке" и подчеркнул, что республика ни при каких обстоятельствах не должна получить ядерное оружие.

Уиткофф напомнил, что Дональд Трамп распорядился не допустить создание ядерного оружия в Иране, поскольку оно немедленно породит гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Однако это не означает, что с Ираном придется вести войну.

"Президент также заявил, что этот вопрос может быть решен дипломатическими методами. И если Иран проявит заинтересованность в дипломатическом урегулировании, американское правительство будет открыто к таким обсуждениям"

– Стивен Уиткофф

Напомним, что высшее руководство Ирана отвергает прямые переговоры с США, напоминая о выходе Вашингтона из обязательств по ядерной сделке 2015 года.