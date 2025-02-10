Вестник Кавказа

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока
© Фото: сайт Госдепартамента США
Новый глава Госдепа Марко Рубио выступил в Израиле с анонсом глобальной программы США по Ближнему Востоку: единственной проблемой региона объявлен Иран. Все остальные точки напряженности, с точки зрения Вашингтона, являются производными по отношению к региональной политике Тегерана.

Руководитель американского Госдепартамента Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве в присутствии председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, озвучил официальный подход администрации Трампа к иранскому вопросу: Исламская Республика Иран является последним очагом дестабилизации Ближнего Востока.

Рубио пояснил, что с точки зрения администрации Трампа, все террористические группировки в регионе контролируются Тегераном и все теракты организуются именно им.

"За всем, что угрожает миру и стабильности для миллионов людей, которые называют этот регион домом, стоит Иран. Это – единственный и величайший источник нестабильности в регионе"

– Марко Рубио

По его словам, одной из целей администрации Трампа в регионе является обнажение взаимосвязей между решениями руководства Ирана и действиями ХАМАС и "Хезболлы", событиями на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ираке – с последующим убеждением мирового сообщества, что против Тегерана должны быть предприняты практические меры.

В связи с этим Марко Рубио объявил, что США ни в коем случае не допустят получения Ираном ядерного оружия.

Кроме того, добавил госсекретарь, США обеспокоены будущим Сирии, где они не хотят видеть замену Башара Асада на "еще одну дестабилизирующую силу". По Ливану Вашингтон солидарен с Нетаньяху, желающим демилитаризации "Хезболлы" с одновременным укреплением государственности Ливанской Республики.

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