Вестник Кавказа

Россия и США запускают украинское урегулирование

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который должен стать началом урегулирования украинского кризиса. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о нюансах исторического разговора двух лидеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, который призван стать точкой отсчета будущих переговоров по Украине. 

Как сообщили в Кремле, Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине. По словам Пескова, работа в этом направлении уже начата. 

"Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем"

– Дмитрий Песков 

Песков сообщил, что лидеры дали поручения своим помощникам договориться о встрече между президентами. Информации о сроках и месте пока нет. 

"Условились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат контакт - они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу"

– Дмитрий Песков 

В Кремле не дали конкретных деталей о территориальном вопросе в контексте разговора об урегулировании. Песков призвал "не забегать вперед" в этом вопросе. Дмитрий Песков также отметил, что признание Крыма лидеры не обсуждали. 

Также спикер Кремля ответил на вопрос про санкции. По словам Дмитрия Пескова, этот вопрос не обсуждался в ходе разговора, но позиция Москвы по санкциям не изменилась. В Кремле считают ограничительные меры против РФ незаконными. 

В Кремле пока не дали конкретной информации о конфигурации сторон будущих переговоров. По словам Пескова, субстантивных контактов еще не было, поэтому вопрос о других участниках процесса еще открыт. 

В дополнение Дмитрий Песков высказался об обмене приглашениями лидеров посетить США и РФ. По словам Пескова, отдельная встреча и приглашение – это разные процессы. 

Напомним, ранее состоялись переговоры между Путиным и Трампом, в ходе которых стороны договорились о совместной работе над урегулированием украинского кризиса. Также лидеры России и США заявили о готовности встретиться.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами

Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами

Генсек НАТО доволен разговором Путина и Трампа

Генсек НАТО доволен разговором Путина и Трампа

Илон Маск предложил США не вмешиваться в чужие дела

Илон Маск предложил США не вмешиваться в чужие дела

Трамп назвал возможное место встречи с Путиным – СМИ

Трамп назвал возможное место встречи с Путиным – СМИ

USAID в США: что за организация и почему Дональд Трамп закрыл ее?

USAID в США: что за организация и почему Дональд Трамп закрыл ее?

Путин полтора часа говорил по телефону с Трампом

Путин полтора часа говорил по телефону с Трампом

Выдача Фогеля - старт мирного процесса между США и Россией по Украине?

Выдача Фогеля - старт мирного процесса между США и Россией по Украине?

В МИД России подтвердили настрой на диалог с США

В МИД России подтвердили настрой на диалог с США

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Трампа

Трамп готов встретиться с Путиным &quot;в подходящий момент&quot;

Трамп готов встретиться с Путиным "в подходящий момент"

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы