Россия и США запускают украинское урегулирование

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который должен стать началом урегулирования украинского кризиса. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о нюансах исторического разговора двух лидеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, который призван стать точкой отсчета будущих переговоров по Украине.

Как сообщили в Кремле, Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине. По словам Пескова, работа в этом направлении уже начата.

"Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем"

– Дмитрий Песков

Песков сообщил, что лидеры дали поручения своим помощникам договориться о встрече между президентами. Информации о сроках и месте пока нет.

"Условились главы государств вчера в ходе телефонного разговора, что и они сами продолжат контакт - они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу"

– Дмитрий Песков

В Кремле не дали конкретных деталей о территориальном вопросе в контексте разговора об урегулировании. Песков призвал "не забегать вперед" в этом вопросе. Дмитрий Песков также отметил, что признание Крыма лидеры не обсуждали.

Также спикер Кремля ответил на вопрос про санкции. По словам Дмитрия Пескова, этот вопрос не обсуждался в ходе разговора, но позиция Москвы по санкциям не изменилась. В Кремле считают ограничительные меры против РФ незаконными.

В Кремле пока не дали конкретной информации о конфигурации сторон будущих переговоров. По словам Пескова, субстантивных контактов еще не было, поэтому вопрос о других участниках процесса еще открыт.

В дополнение Дмитрий Песков высказался об обмене приглашениями лидеров посетить США и РФ. По словам Пескова, отдельная встреча и приглашение – это разные процессы.

Напомним, ранее состоялись переговоры между Путиным и Трампом, в ходе которых стороны договорились о совместной работе над урегулированием украинского кризиса. Также лидеры России и США заявили о готовности встретиться.