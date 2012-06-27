Вестник Кавказа

Радует готовность Трампа и Путина говорить об окончании конфликта – Милорад Додик

Радует готовность Трампа и Путина говорить об окончании конфликта – Милорад Додик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоявшийся разговор между лидерами РФ и США стал главной мировой новостью, которую прокомментировали многие мировые политики, в том числе лидер Республики Сербской Додик.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик высоко оценил состоявшийся разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. По словам Додика, это начало пути к прекращению конфликта. 

"Прежде всего меня по-человечески радует готовность двух великих лидеров Трампа и Путина разговаривать об окончании войны, тем самым и окончании людских страданий двух дружеских для нас народов – россиян и украинцев"

– Милорад Додик 

Лидер сербов в Боснии также высоко оценил позицию Дональда Трампа, который с самого начала президентского срока начал работать над реализацией предвыборных обещаний. Все это, по словам Додика, соответствует статусу "сильного и храброго лидера". 

Напомним, ранее состоялись переговоры между Путиным и Трампом, в ходе которых стороны договорились о совместной работе над урегулированием украинского кризиса. Также лидеры России и США заявили о готовности встретиться.

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