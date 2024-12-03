Вестник Кавказа

Генсек НАТО доволен разговором Путина и Трампа

Марк Рютте
© Фото: сайт НАТО
Накануне лидеры РФ и США пообщались по телефону, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса. Сегодня свою оценку этому разговору дал генсек НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте позитивно воспринял вчерашний телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов. Он выразил мнение, что
беседа Владимира Путина и Дональда Трампа должна положительно сказаться на урегулировании ситуации вокруг украинского кризиса.

"Создалось явное впечатление, что телефонный разговор прошел успешно. Мы все хотим мира на Украине"

– Марк Рютте

Напомним, российский и американский лидеры пообщались по телефону 12 февраля. По его итогам Трамп сообщил, что договорился с президентом РФ о начале переговорного процесса по Украине.

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