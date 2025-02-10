Вестник Кавказа

В Тбилиси появится огромный стадион

В Тбилиси появится огромный стадион
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суперстадион решено построить в грузинской столице. Где именно начнется строительство самой крупной арены Грузии, будет решено позднее.

В Тбилиси будет построен крупнейший стадион, проект утвердили в правительстве. Место для строительства объекта еще не выбрано, он может появиться в направлении аэропорта или в направлении Рустави. Сооружение стадиона начнется весной 2026 года, а уже в 2028 году планируется провести на нет финал Лиги чемпионов.

Новый стадион станет самым большим в стране - стадион "Динамо" вмещает 54,5 тыс человек, а новая арена сможет вмещать 70 тыс человек.

На стадионе будут проводиться как спортивные, так и музыкальные мероприятия.

Новый спортивный объект повысит имидж Грузии и сделает страну более привлекательной для проведения спортивных соревнований мирового уровня, считает премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

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