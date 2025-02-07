Внешняя торговля Грузии выросла в январе почти на 40%. Премьер Кобахидзе поделился ожиданиями относительно экономического развития страны в течение года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил экономическую ситуацию в Грузии на начало года. По словам главы правительства, первый месяц года выдался экономически успешным для страны.

"У нас очень большой рост внешней торговли... Январь был очень активным в экономическом плане, и так должно продолжиться в течение всего года"

– Ираклий Кобахидзе

Отдельно Кобахидзе отметил иностранные инвестиции из ОАЭ, которые должны ускорить экономическое развитие страны.

Отметим, что внешняя торговля Грузии выросла в январе почти на 40%. Страна наторговала с другими державами на $2 млрд.