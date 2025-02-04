Топленое масло из Северной Осетии получило медаль на международной выставке

Северная Осетия может теперь с полным правом гордиться высококачественной молочной продукцией: компания из республики удостоена высшей награды за топленое масло на международной выставке.

Компания из Северной Осетии награждена золотой медалью выставки "Продэкспо-2025" за свое главное детище – топленое масло, поведала в республиканском Минэкономразвития.

Продукт настолько понравился жюри, что судьи наградили высшими баллами всю линейку масла фирмы. Компания из СКФО теперь числится в почетном списке лучших продуктовых компаний страны.

В рамках мероприятия также высокую оценку получило вино из Ставрополья. Винодельня из Ставропольского края удостоилась двух золотых сертификатов.