Москва столкнулась с самым холодным днем с начала 2025 года

Суббота стала самым холодным днем для Москвы с начала 2025 года. Температура в столичном регионе упала до минус 9,5 градуса.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о приходе сильных холодов в столичный регион.

Синоптик в разговоре с РИА Новости отметил, что сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала текущего года.

Он подчеркнул, что в 8 утра мск столбики термометров базовой метеостанции ВДНХ показали температуру -9,5 градуса.

Ранее эксперты предрекали понижение температуры воздуха на 3-4 градуса ниже нормы, а снежный покров вырастет до 2-4 см.