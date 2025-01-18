Вестник Кавказа

Снег накроет Москву

Снег накроет Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Москвы предупредили о снеге в столице. Департамент транспорта призвал автолюбителей соблюдать скоростной режим.

Московский транспортный департамент в своем телеграм-канале напомнил жителям и гостям столицы о снеге, который ожидается сегодня.

Городские власти призвала автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках.

Помимо этого, Гидромецентр РФ предупредил, что в Москву нагрянет облачная погода с прояснениями и снегом, температура будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза.

Кроме того, ранее синоптик Роман Вильфанд предрек возвращение сильных морозов. По его словам, такие погодные условия могут задержаться в Москве до середины следующей недели.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
680 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что такое атмосферное давление и как оно влияет на погоду и человека?

Что такое атмосферное давление и как оно влияет на погоду и человека?

Москвичей на выходных ожидает возвращение сильных морозов

Москвичей на выходных ожидает возвращение сильных морозов

Засыпанный песком мазут обнаружили из-за сильного ветра

Засыпанный песком мазут обнаружили из-за сильного ветра

В Новороссийске устраняют последствия ночного урагана

В Новороссийске устраняют последствия ночного урагана

Жителей Новороссийска призвали не выходить на улицу из-за непогоды

Жителей Новороссийска призвали не выходить на улицу из-за непогоды

Снег не прервал уборку мазута в Анапе

Снег не прервал уборку мазута в Анапе

Снегопад нарушил работу электричек из Краснодарского края

Снегопад нарушил работу электричек из Краснодарского края

Шторм в Сочи объявили на 3-4 февраля

Шторм в Сочи объявили на 3-4 февраля

Саранча угрожает урожаю Краснодарского края в 2025 году

Саранча угрожает урожаю Краснодарского края в 2025 году

Шторм закрыл пляжи Сочи

Шторм закрыл пляжи Сочи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы