Снег накроет Москву

Власти Москвы предупредили о снеге в столице. Департамент транспорта призвал автолюбителей соблюдать скоростной режим.

Московский транспортный департамент в своем телеграм-канале напомнил жителям и гостям столицы о снеге, который ожидается сегодня.

Городские власти призвала автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках.

Помимо этого, Гидромецентр РФ предупредил, что в Москву нагрянет облачная погода с прояснениями и снегом, температура будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза.

Кроме того, ранее синоптик Роман Вильфанд предрек возвращение сильных морозов. По его словам, такие погодные условия могут задержаться в Москве до середины следующей недели.