Москвичей на выходных ожидает возвращение сильных морозов

Роман Вильфанд сообщил, что в субботу температура понизится до -15 градусов. Синоптик добавил, что зима, безусловно, возвращается.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о скором понижении температуры в Москве и области. Синоптик заявил о поступлении холодных воздушных масс из приполярных районов.

Он отметил, что температура в первую половину недели температура была близка к норме, однако в последующие дни морозы будут только крепчать.

По его словам, температура в ночь на четверг опустится до минус 7-9 градусов мороза, а в области – до минус 11-12 градусов. Днем температура до конца рабочей недели будет до минус 6 градусов.

Далее руководитель заявил, что в связи с перемещением воздушных масс с севера и северо-запада, на столичный регион в субботу нападет холод из приполярных районов.

Вильфанд предрек понижение столбиков термометра до минус 10-15 градусов. Эксперт добавил, что такая температура продержится примерно до середины следующей недели.