Понижение температуры ожидает Москву

В центральной части России ожидается снижение температуры. Столбики термометров опустятся до -5 градусов. Сильных морозов в Москве не прогнозируется.

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о понижении температуры в центральной части России в начале следующей недели.

Синоптик отметил, что 12 января будет переходным днем, ночью температура опустится до -5 градусов, а днем будет около нуля.

По его мнению, переход к отрицательным значениям температуры произойдет в понедельник, когда и в ночное, и в дневное время суток будет от -2 до -7 градусов.

При этом Вильфанд отменил сильные морозы в Москве, добавив, что в столицу придет мягкая, комфортная погода с температурой примерно на 3 градуса выше нормы.