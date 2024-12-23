Вестник Кавказа

Новый год в Москве и Тбилиси 2025, главная елка России: лучшие фото декабря

"Вестник Кавказа"
Традиционно декабрь – самый новогодний месяц года. Весь он наполнен ожиданием новогоднего чуда, когда под бой курантов можно загадать желание – и оно обязательно сбудется!

Подходит к концу декабрь 2025 года. Его лейтмотивом стало новогоднее настроение, которое царило на улицах.

Зарядье, Манежная площадь, Парк Горького, да и вся Москва целиком, украсились новогодней иллюминацией, пушистыми елками и светящимися игрушками.

А главную елку России поставили на Соборной площади Кремля.

Подготовился к Новому году и Тбилиси – там проходит праздничная ярмарка.

"Вестник Кавказа" представляет самые уютные фото декабря 2024 и дарит всем новогоднее настроение!

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Новогодние украшения у Ростокинского акведука
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения у Ростокинского акведука
Новогодние украшения в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Зарядье
Выставка на торжественном вечере памяти Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выставка на торжественном вечере памяти Гейдара Алиева
Прилив на Аравийском море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“. Прилив на Аравийском море
Главная ёлка страны на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Главная ёлка страны на Соборной площади Кремля
Новогодние украшения на Лубянской площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения на Лубянской площади
Станция метро “Новаторская“, открытая в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Станция метро “Новаторская“, открытая в 2024 году
Предновогодняя Никольская улица в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Предновогодняя Никольская улица в Москве
Фестиваль “Ледовая Москва“ на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль “Ледовая Москва“ на Поклонной горе
Концерт Динары Алиевой в Московской консерватории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Концерт Динары Алиевой в Московской консерватории
Предновогодний Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Предновогодний Тбилиси
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогоднее украшение ГУМа
Новогодние украшения в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в парке Зарядье
Мечеть Султана Кабуса в Маскате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“. Мечеть Султана Кабуса в Маскате
Новогодние украшения в Парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения в Парке Горького
Новогодняя ярмарка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодняя ярмарка на Манежной площади
Вид на Москву с Парящего моста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Москву с Парящего моста
Дед Мороз в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дед Мороз в Москве
Вид на Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Кремль
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