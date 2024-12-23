Новый год в Москве и Тбилиси 2025, главная елка России: лучшие фото декабря

Традиционно декабрь – самый новогодний месяц года. Весь он наполнен ожиданием новогоднего чуда, когда под бой курантов можно загадать желание – и оно обязательно сбудется!

Подходит к концу декабрь 2025 года. Его лейтмотивом стало новогоднее настроение, которое царило на улицах.

Зарядье, Манежная площадь, Парк Горького, да и вся Москва целиком, украсились новогодней иллюминацией, пушистыми елками и светящимися игрушками.

А главную елку России поставили на Соборной площади Кремля.

Подготовился к Новому году и Тбилиси – там проходит праздничная ярмарка.

"Вестник Кавказа" представляет самые уютные фото декабря 2024 и дарит всем новогоднее настроение!