Вестник Кавказа

В Тегеране стартовал III Каспийский экономический форум

В Тегеране стартовал III Каспийский экономический форум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране начинает работу Каспийский экономический форум. Мероприятие посетят премьер-министры стран-участниц.

В Тегеране стартовал III Каспийский экономический форум, который объединил представителей пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, России, Туркменистана и Казахстана. 

Сообщается, что на мероприятии будут присутствовать предприниматели, представители транспортных и торговых ведомств разных стран, а также главы правительств, встреча которых запланирована на 18 февраля. 

В центре внимания участников форума – широкий спектр тем, связанных с логистикой, международной торговлей, а также банковскими операциями.

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