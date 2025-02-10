В Иране начинает работу Каспийский экономический форум. Мероприятие посетят премьер-министры стран-участниц.

В Тегеране стартовал III Каспийский экономический форум, который объединил представителей пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, России, Туркменистана и Казахстана.

Сообщается, что на мероприятии будут присутствовать предприниматели, представители транспортных и торговых ведомств разных стран, а также главы правительств, встреча которых запланирована на 18 февраля.

В центре внимания участников форума – широкий спектр тем, связанных с логистикой, международной торговлей, а также банковскими операциями.