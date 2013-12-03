III Каспийский экономический форум стартует скоро в Тегеране

В Иране назвали даты проведения Третьего Каспийского экономического форума. Мероприятие состоится в начале следующей недели. Планируется, что на него соберутся премьер-министры прикаспийских стран.

Третий Каспийский экономический форум начнется в Тегеране 17 февраля, он будет проходить в течение двух дней, рассказал гендиректор центральноазиатского управления Организации развития торговли ИРИ Акбар Гудари.

Чиновник уточнил, что ожидается участие в мероприятии глав правительств, а также министров Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана, пишет Eghtesad News.

Повестка форума, добавил Гудари, будет весьма широкой. Стороны рассмотрят различные аспекты экономического и торгового, а также научно-технического и логистического сотрудничества. Представители каспийских стран поговорят и о взаимодействии в сферах здравоохранения, энергетики и финансов. Будут подняты темы развития туризма, наращивания инвестиций в зоны свободной торговли.

По итогам форума будет подписана декларация.