Пезешкиан заявил о важности прикаспийского сотрудничества

Иранский президент Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с председателем Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Он отметил, что Иран поддерживает развитие сотрудничества между прикаспийскими странами для обеспечения взаимной выгоды и защиты окружающей среды региона.
Глава государства подчеркнул, что Тегеран выступает за восстановление мира и дружбы в регионе и во всем мире и приветствует сотрудничество Ашхабада в этом направлении.
В свою очередь, Бердымухамедов заявил о важности развития связей в различных сферах. Он добавил, что его страна заинтересована в укреплении сотрудничества.
В заключение руководитель Народного Совета пригласил иранского президента на конференцию "Мир и доверие", которая пройдет в Туркменистане.