Пезешкиан заявил о важности прикаспийского сотрудничества

Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран поддерживает развитие сотрудничества между прикаспийскими странами. Он добавил, что Иран выступает за восстановление мира и дружбы в регионе.

Иранский президент Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с председателем Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Он отметил, что Иран поддерживает развитие сотрудничества между прикаспийскими странами для обеспечения взаимной выгоды и защиты окружающей среды региона.

Глава государства подчеркнул, что Тегеран выступает за восстановление мира и дружбы в регионе и во всем мире и приветствует сотрудничество Ашхабада в этом направлении.

В свою очередь, Бердымухамедов заявил о важности развития связей в различных сферах. Он добавил, что его страна заинтересована в укреплении сотрудничества.

В заключение руководитель Народного Совета пригласил иранского президента на конференцию "Мир и доверие", которая пройдет в Туркменистане.