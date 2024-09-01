2 февраля в Иране побывал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Визит в Тегеран помощника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева стал значимым событием в контексте отношений между двумя соседними странами. В ходе своей поездки Гаджиев провел ряд встреч с высокопоставленными иранскими чиновниками, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана и министра иностранных дел Аббаса Аракчи.

На переговорах Хикмет Гаджиев передал искренние приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева и приглашение Масуду Пезешкиану посетить Баку. Такой шаг подчеркивает намерение азербайджанского лидера углублять двусторонние отношения и развивать сотрудничество с ИРИ в различных сферах. Основной темой обсуждения Гаджиева и Пезешкиана стали вопросы, касающиеся укрепления доверия между государствами, устранения недопонимания и создания условий для совместной работы. Гаджиев отметил, что "Азербайджан не представляет угрозы для Ирана", подчеркнув важность взаимного уважения и добрососедства как основополагающих принципов взаимодействия.

Кризис в отношениях

При предыдущей иранской администрации отношения Азербайджана и Ирана испытывали немалые трудности. После победы Азербайджана в Карабахской войне и объявления о намерении открыть Зангезурский коридор в Тегеране обеспокоились усилением позиции Турции в регионе и осенью 2021 года начали проводить масштабные военные учения рядом с азербайджанскими границами. Затем в январе 2023 года произошла террористическая атака на азербайджанское посольство в Тегеране, дипмиссию пришлось эвакуировать на родину. На этом фоне в Азербайджане начали вскрывать шпионские сети Ирана.

Кроме того, в Иране выражали недовольство близкими отношениями Израиля и Азербайджана, администрация президента Эбрахими Раиси неоднократно без всяких оснований обвиняла Баку в "заговоре" и "антииранской сотрудничестве" с Израилем. Вплоть до мая 2024 года президенты двух стран контактировали только на международных площадках.

Шаги к нормализации

Несмотря на это, в последние четыре года были и попытки решить проблемы в отношениях. Ильхам Алиев несколько раз встречался с Эбрахимом Раиси, знаковой стала их встреча в июне 2022 года на полях Шестого каспийского саммита в Ашхабаде - президенты очень тепло поговорили, и, можно сказать, постановили реанимировать здоровые связи между двумя государствами. В последний раз Алиев и Раиси встречались на границе Азербайджана и Ирана 19 мая 2024 года, на церемонии открытия гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на реке Араз. С Масудом Пезешкианом Ильхам Алиев встречу провести не успел, так как иранский политик совсем недавно стал президентом.

Страны активизировали усилия по финализации проекта "Север-Юг" и договорились об открытии Зангезурского коридора через иранскую территорию. Кроме того, Иран вместе с Россией и Турцией вошел в формат "3+3" с целью открытия региональных коммуникаций на Южном Кавказе. После победы на выборах Масуда Пезешкиана наметились еще более уверенные тенденции к нормализации. Пезешкиан - наполовину азербайджанец, он одержал вверх над консерваторами благодаря поддержке этнических меньшинств, в том числе 30-милионной азербайджанской диаспоры. В ноябре 2024 года подразделения спецназа Азербайджана и ИРИ впервые в истории провели тактические учения "Араз-2024" в иранской провинции Ардебиль.

Визит Гаджиева - продолжение потепления отношений

В свете этих событий приезд Гаджиева в Тегеран абсолютно логичен. Иранская сторона была настроена крайне позитивно на его прибытие. Советник президента ИРИ Мехди Санаи, принимавший Гаджиева, заявил: "Азербайджан является не только важным соседом, но и страной, с которой Иран связывают прочные исторические, родственные и дружеские узы". Санаи дает понять, что Иран рассматривает Азербайджан не только как экономического партнера, но и как дружественную страну.

Обсуждая перспективы экономического сотрудничества, Санаи также отметил, что "текущий уровень отношений не соответствует потенциалу двух стран". Иранская сторона выразила готовность активизировать экономические обмены, подчеркивая, что объем торговых операций между странами остается низким и требует увеличения. Советник президента Ирана порекомендовал привлекать бизнес-сообщество и частный сектор, а также реализовывать масштабные экономические проекты, судьба которых зависит от создания устойчивых связей между народами.

В 2023 году товарооборот двух стран составил $480 млн, но в следующем 2024 году вырос на 20%, достигнув $580 млн. Основные торговые партнеры Ирана - Китай, ОАЭ, Турция, Ирак, Индия, Пакистан, Россия, Оман, Германия и Афганистан. В свою очередь, в экспортных рынках Азербайджана Иран не входит даже в топ-10, а в импортных показателях занимает долю менее 3%, уступая России, КНР, Турции, ФРГ, США, Туркменистану и Италии.

На переговорах с иранскими политиками Хикмет Гаджиев подчеркнул, что "Азербайджан настроен на укрепление сотрудничества с Исламской Республикой Иран во всех сферах". Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи констатировал, что "в последние дни дипломатические поездки еще больше увеличились", что отражает стремление обеих стран к укреплению отношений. Такое взаимодействие становится важным для устранения недоразумений и формирования устойчивого партнерства.

Представитель Верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан, подчеркивая необходимость сохранения братских отношений, отметил: "Мы и Азербайджан – одна группа и два брата. Поэтому наш долг — сохранять и развивать дружбу и братство, а наши усилия — устранять препятствия этих отношений". Эти слова добавляют готовности к дальнейшему сотрудничеству на уровне безопасного и стабильного сосуществования.

Помимо стремления увеличить уровень сотрудничества, Иран также готов выступить посредником в диалогах, возникающих между Азербайджаном и Арменией. Это важно не только для улучшения двусторонних отношений, но и для укрепления безопасности всего региона. Исмаил Багаи отметил, что "безопасность Кавказа и всех соседей очень важны для Ирана", и подчеркнул необходимость создания обстоятельств, благоприятствующих миру и стабильности.

Ответный визит

Поездка Гаджиева в Тегеран стала ответом на поездку в Баку секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана. На встрече с ним 8 января Ильхам Алиев обсудил перспективы двусторонних отношений. Ахмадиан выразил удовлетворение визитом и передал приветствия от верховного лидера Ирана и президента. Алиев отметил важность укрепления дружеских связей между странами, поздравил Иран с поддержкой Азербайджана в освобождении территорий. Во время встречи были затронуты вопросы сотрудничества в различных сферах, таких как политика, экономика, транспорт и энергетика, а также в развитии международного транспортного коридора "Север-Юг".

Подводя итоги, можно сказать, что визит Хикмета Гаджиева в Тегеран стал еще одним шагом по улучшению в ирано-азербайджанских отношений. Обе стороны выражают готовность к плодотворному сотрудничеству на всех уровнях и имеют потенциал для наращивания взаимодействия. Настрой создает условия, но не гарантирует успех. Доказательством этому является инцидент, связанный с оскорбительными высказываниями властей Ардебиля против Баку, из-за чего временный поверенный Ирана был вызван в МИД Азербайджана. Иранскому руководству все-таки необходимо навести порядок в своем государстве, чтобы гарантировать стабильность укрепления связей с Баку.