Вестник Кавказа

Предварительные итоги выборов президента огласили в Абхазии

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бадра Гунда лидирует на президентских выборах в Абхазии по предварительным подсчетам ЦИК. Весной состоится второй тур.

Согласно предварительным итогам президентских выборов в Абхазии, кандидат Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, а его оппонент Адгур Ардзинба - 36,92%, передал руководитель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.

"Ардзинба набрал 36,92%, Аршба - 7,53%, Барциц - 4,04%, Гунба - 46,38%, Хурмал набрал почти 1%"

- Дмитрий Маршан

По причине того, что ни одному кандидату не удалось получить свыше 50% голосов, ЦИК объявил об организации второго тура. Он состоится 1 марта.

Напомним, что явка на выборы составила свыше 69%, это почти 100 тыс человек. Рекордное число проголосовавших зафиксировали в Москве и столице КЧР.

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