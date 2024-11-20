Предварительные итоги выборов президента огласили в Абхазии

Бадра Гунда лидирует на президентских выборах в Абхазии по предварительным подсчетам ЦИК. Весной состоится второй тур.

Согласно предварительным итогам президентских выборов в Абхазии, кандидат Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, а его оппонент Адгур Ардзинба - 36,92%, передал руководитель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.

"Ардзинба набрал 36,92%, Аршба - 7,53%, Барциц - 4,04%, Гунба - 46,38%, Хурмал набрал почти 1%"

- Дмитрий Маршан

По причине того, что ни одному кандидату не удалось получить свыше 50% голосов, ЦИК объявил об организации второго тура. Он состоится 1 марта.

Напомним, что явка на выборы составила свыше 69%, это почти 100 тыс человек. Рекордное число проголосовавших зафиксировали в Москве и столице КЧР.