На "Евровидении-2025" представлять Армению будет певец из России

Армянские зрители выбрали, кто будет выступать от республики на "Евровидении-2025". Оно пройдет в Швейцарии в мае этого года.

В Армении определились с тем, кто будет представлять страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025".

Победу в ходе национального отбора зрители присудили певцу по имени Parg. Всего в конкурсе участвовали 12 исполнителей.

Напомним, Parg – это творческий псевдоним Паргева Варданяна, армянского певца и автора песен из России. В настоящее время он проживает в Ереване.

В 2025 году "Евровидение" примет швейцарский Базель. Конкурс пройдет с 13 по 17 мая.