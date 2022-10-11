Своего представителя на "Евровидении-2025" выбрали в Азербайджане

Стало известно имя группы, которая представит в этом году Азербайджан на "Евровидении". Песенный конкурс стартует в Швейцарии 13 мая.

В Азербайджане определились с исполнителем, который в 2025 году будет выступать от страны на международном конкурсе "Евровидение".

На этот раз республика будет представлена группой Mamagama, состоящей из трех человек, передает АзерТАдж.

В состав коллектива входят Асаф (вокал), Хасс (гитара) и Ариф (ударные).

Напомним, 69-е по счету "Евровидение" примет швейцарский Базель. Конкурс пройдет 13-17 мая.