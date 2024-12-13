Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы прошел в Кремле

Творческое мероприятие к юбилею Полада Бюльбюль оглы прошло в Кремле. На концерте выступили сам юбиляр, Лев Лещенко, Сергей Безруков, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Фаррух Закиров, Юсиф Эйвазов.
Концерт к 80-летнему юбилею советского и азербайджанского певца, композитора, киноактера Полада Бюльбюль оглы под названием "Семь нот" состоялся в Кремлевском дворце.
Юбиляра со сцены поздравили российские и азербайджанские деятели политики и культуры Лев Лещенко, Сергей Безруков, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Фаррух Закиров, Юсиф Эйвазов. Полад Бюльбюль оглы исполнил свои песни.
Концерт проходил в сопровождении Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Лундстрема и Академического Большого концертного оркестра им. Силантьева. Выступал также Государственный ансамбль танца Азербайджана.
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