Вестник Кавказа

Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы прошел в Кремле

"Вестник Кавказа"
Творческое мероприятие к юбилею Полада Бюльбюль оглы прошло в Кремле. На концерте выступили сам юбиляр, Лев Лещенко, Сергей Безруков, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Фаррух Закиров, Юсиф Эйвазов.

Концерт к 80-летнему юбилею советского и азербайджанского певца, композитора, киноактера Полада Бюльбюль оглы под названием "Семь нот" состоялся в Кремлевском дворце.

Юбиляра со сцены поздравили российские и азербайджанские деятели политики и культуры Лев Лещенко, Сергей Безруков, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Фаррух Закиров, Юсиф Эйвазов. Полад Бюльбюль оглы исполнил свои песни.

Концерт проходил в сопровождении Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Лундстрема и Академического Большого концертного оркестра им. Силантьева. Выступал также Государственный ансамбль танца Азербайджана.

"Вестник Кавказа" представляет фото, на которых запечатлены самые яркие моменты праздника.

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Полад Бюльбюль оглы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы
Полад Бюльбюль оглы, Теймур Бюльбюль, Лейла Бюльбюль, Муртаза Бюльбюль, Анна Бюльбюль, Бэлла Бюльбюль, Полад Бюльбюль (младший)
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы, Теймур Бюльбюль, Лейла Бюльбюль, Муртаза Бюльбюль, Анна Бюльбюль, Бэлла Бюльбюль, Полад Бюльбюль (младший)
Полад Бюльбюль оглы (за роялем) и Эльчин Азизов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы (за роялем) и Эльчин Азизов
Полад Бюльбюль оглы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы
Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
Полад Бюльбюль оглы и Лев Лещенко
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Лев Лещенко
Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
Полад Бюльбюль оглы и Этери Джафарова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Этери Джафарова
Полад Бюльбюль оглы и Полад Бюльбюль (младший)
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Полад Бюльбюль (младший)
Полад Бюльбюль оглы (за роялем) и Эльчин Азизов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы (за роялем) и Эльчин Азизов
Полад Бюльбюль оглы и Муртаза Бульбюль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Муртаза Бульбюль
Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
Полад Бюльбюль оглы и Фархад Бадалбейли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Фархад Бадалбейли
Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Государственный ансамбль танца Азербайджана
Полад Бюльбюль оглы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы
Полад Бюльбюль оглы, Анна Бюльбюль, Бэлла Бюльбюль, Полад Бюльбюль (младший)
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы, Анна Бюльбюль, Бэлла Бюльбюль, Полад Бюльбюль (младший)
Полад Бюльбюль оглы и Динара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Динара Алиева
Самир Самедов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Самир Самедов
Муртаза Бюльбюль и учащиеся Московской государственной академии хореографии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Муртаза Бюльбюль и учащиеся Московской государственной академии хореографии
Полад Бюльбюль оглы и Наргиз Керимова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы и Наргиз Керимова
Полад Бюльбюль оглы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы
Юсиф Эйвазов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Юсиф Эйвазов
Государственный ансамбль танца Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Государственный ансамбль танца Азербайджана
Полад Бюльбюль оглы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы
Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы прошел в Кремле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы прошел в Кремле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
700 просмотров

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