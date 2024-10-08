Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Сегодня в Государственном Кремлевском Дворце прошел концерт советского и азербайджанского певца, композитора, киноактера Полада Бюльбюль оглы, приуроченный к его 80-летнему юбилею.

В концерте приняли участие Лев Лещенко, Сергей Безруков, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Фаррух Закиров, Юсиф Эйвазов, а также Государственный ансамбль танца Азербайджана, Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема, Академический Большой концертный оркестр им. Ю.В. Силантьева.

Осенью Полад Бюльбюль оглы покинул пост посла Азербайджана в Москве, который занимал с 2006 года, и сейчас представляет в азербайджанском парламенте родной город Шушу. Отвечая на вопрос «Вестника Кавказа», как ему удается совмещать работу депутата и оставаться на сцене, Бюльбюль оглы заявил:

Я же совмещал работу посла, которая практически круглосуточная, с выступлениями. В какие-то праздники, в дни отпуска и так далее, я продолжаю петь, потому что это профессия, а ее забывать нельзя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говоря о Шуше, Полад Бюльбюль оглы заметил:

В Шуше замечательно! Когда приезжаешь в Шушу, просто открывается новое дыхание. Сейчас мы готовимся к ежегодному музыкальному фестивалю «Харыбюльбюль». Воздух, вода, природа в Шуше такие, что там я себя всегда чувствую очень комфортно.

На вопрос о самой любимой песне Бюльбюль оглы ответил так:

Для композитора каждая песня как его ребенок, поэтому каждая песня дорога по-своему. Очень люблю песни о родной земле, об Азербайджане, о Карабахе, о Баку. Многие мои песни пели очень известные исполнители в Советском Союзе, в России. Со многими я дружил. К сожалению, многие уже ушли из жизни. Тем не менее говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Друзья, с которыми я общался, работал, всегда в моем сердце. Они до конца моей жизни будут со мной.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

Мы с Поладом последние 50 лет говорим тосты друг про друга. Последние 40 лет я пишу про него колонки в газетах. Я не могу говорить о нем дежурными словами - перед нами выдающийся музыкант, великий государственный деятель и так далее. У него были великие родители, великий отец. Полад - символ музыки и символ любви к миру, к людям. К нему тянулись все, в том числе артисты старшего поколения, такие как Иосиф Давидович Кобзон. Полад мужественный человек. Он пережил очень сложные периоды, когда в Азербайджане был ”Народный фронт”, когда менялась власть. Помню, у него в кабинете лежал пистолет, потому что это было необходимо. Мы сегодня чествуем выдающегося музыканта и выдающегося политика. Если бы все политики были музыкантами, в этом мире была гармония.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый заместитель гендиректора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман:

Мы дружим с Поладом более полувека. В переводе на русский слово ”полад” означает ”сталь”. Полад в дружбе так же надежен, как сталь, так же закален в дружбе, как сталь, так же несгибаем в дружбе, как сталь, и не поддается коррозии в дружбе, как сталь. О дружбе было написано много слов, много песен. Но я знаю только одного человека, который написал Гимн дружбе. Он прозвучал в замечательном фильме ”Не бойся, я с тобой” режиссера Юлия Гусмана – «Как жили мы, борясь».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Солистка Государственного академического Большого театра России Динара Алиева:

Сегодня празднует юбилей наш любимый, легендарный Полад Бюльбюльевич. Я безумно счастлива, что соприкоснулась с такой личностью. Я начинала в Баку с совместных концертов, когда он был министром культуры Азербайджана. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. Это великий человек. Все воспоминания, связанные ним, самые теплые и самые прекрасные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Солист Большого театра Эльчин Азизов:

Мы общаемся с Поладом Бюльбюль оглы, этим уникальным, неповторимым человеком, больше 30 лет. Горжусь этим безумно. Для меня он - эталон артиста во всех своих проявлениях: как он себя ведет на сцене, как он ведет себя вне сцены. Для меня большой праздник, большая гордость участвовать сегодня в этом замечательном мероприятии, в этих потрясающих стенах исполнять его произведения. Одно из его свежих, недавно написанных произведений - ”Сердце лидера”, которое было написано специально к одноименному документальному фильму ”Сердце лидера” о Гайдаре Алиеве.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не устану признаваться в любви. Это человек, который поддерживал и продолжает поддерживать меня в моих как вокальных начинаниях, так и в вокальных продолжениях. Человек, который еще до того, как я начал петь, говорил, что я обязательно должен этим заняться, напророчил мне это. Именно Полад Бюльбюльевич вручал мне на сцене Большого театра России высокую награду Народного артиста Азербайджана. Это очень почетно. Я счастливый человек, поскольку на моем жизненном пути есть такой старший наставник, друг, авторитет, аксакал. Его любят везде. Соответственно, любовь его поклонников, почитателей, которые его уважают в России и в Азербайджане, объединяет и дарит только положительные эмоции.

- Эльчин Азизов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководитель Азербайджанского театра оперы и балета Юсиф Эйвазов:

Полад Бюльбюльевич настолько масштабная личность и настолько многогранно талантливый человек, что описать это все в нескольких словах невозможно. Это легендарный концерт, легендарный вечер, который я не мог пропустить. Мы были воспитаны на песнях Полада Бюльбюльевича, наше воспитание было обогащено его песнями. Его песни стали маяком для людей разных классов, которые жили разными жизнями. Эта музыка была примером вкуса, примером воспитания, примером правильного отношения к любимым, к родителям, к старшим, к младшим.

На концерте Юсиф Эйвазов исполнил песню ”Скажи глазам твоим”, а перед выступлением сказал «Вестнику Кавказа»:

Обожаю эту песню, она потрясающая. Когда я ее записали и послал Поладу Бюльбюльевичу, то с трепетом, как ребенок на экзамене, ждал его оценки. И он меня похвалил! Сказал, что всё замечательно, прекрасно спел, молодец. Для меня это большая радость, большая честь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков:

В карьере Полада Бюльбюля оглы было несколько работ в кино, хотя обычно он писал музыку к фильмам. Тем не менее широкий зритель запомнил и полюбил Полада и как киноартиста, причем совершенно справедливо.