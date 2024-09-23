Полад Бюльбюль оглы возглавил рабочую группу по азербайджано-российским связям

Бывший посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы стал руководителем рабочей группы по межпарламентским связям с Россией.
Экс-глава дипмиссии Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы был избран руководителем рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям.
В общей сложности в парламенте (Милли Меджлисе) Азербайджана были избраны руководители более ста рабочих групп по межпарламентским связям.
В парламенте Азербайджана сегодня были избраны руководители более ста рабочих группы по межпарламентским связям.
Напомним, Полад Бюльбюль оглы на протяжении 18 лет занимал пост посла Азербайджана в России. Он был отозван с должности 23 сентября, после того, как по итогам выборов в Милли Меджлис, прошедших 1 сентября, был избран депутатом. В конце сентября президент России Владимир Путин наградил дипломата орденом Александра Невского.