Вестник Кавказа

Полад Бюльбюль оглы возглавил рабочую группу по азербайджано-российским связям

Полад Бюльбюль оглы возглавил рабочую группу по азербайджано-российским связям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы стал руководителем рабочей группы по межпарламентским связям с Россией.

Экс-глава дипмиссии Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы был избран руководителем рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям.

В общей сложности в парламенте (Милли Меджлисе) Азербайджана были избраны руководители более ста рабочих групп по межпарламентским связям.

В парламенте Азербайджана сегодня были избраны руководители более ста рабочих группы по межпарламентским связям.

Напомним, Полад Бюльбюль оглы на протяжении 18 лет занимал пост посла Азербайджана в России. Он был отозван с должности 23 сентября, после того, как по итогам выборов в Милли Меджлис, прошедших 1 сентября, был избран депутатом. В конце сентября президент России Владимир Путин наградил дипломата орденом Александра Невского.

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