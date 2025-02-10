Госавтоинспекция Дагестана выпустила напутствия автомобилистами в связи с непогодой

Снегопад и гололедица накроет Дагестан в ближайшее время. По этому поводу Госавтоинспекция выпустила ряд правил, которых водители автомобилей должны придерживаться, чтобы остаться в безопасности.

В Дагестане прогнозируется ухудшение погодных условий: республику накроет снегопад, который может привести к гололедице и налипанию снега на конструкции. В связи с этим Госавтоинспекция региона попросила водителей передвигаться только на зимней резине.

"Не выезжайте на автомобиле, если он не подготовлен к движению в зимних условиях, даже в небольшой снегопад, так как вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения"

- Госавтоинспекция Дагестана

Передвижение на летней или изношенной резине очень опасно, когда на улице температура воздуха опускается ниже +5, напомнили в ведомстве. В таком случае колеса перестают иметь сцепление с дорогой.

Кроме того, важно, чтобы все четыре колеса были с одинаковым рисунком протектора и уровнем износа. Водителям не стоит надевать новую хорошую резину только на ведущую ось, так как это может привести к заносам.

В дагестанской Госавтоинспекции попросили водителей автомобилей быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.