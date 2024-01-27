Азербайджан обвинил Совет Европы в дискриминации

Джейхун Байрамов встретился с генсеком Совета Европы. Он напомнил об отказе в утверждении мандата азербайджанской делегации со стороны ПАСЕ в 2024 году.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел на полях Мюнхенской конференции встречу с генсеком Советом Европы Аленом Берсе, пишет пресс-служба МИД АР.

Стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между Баку и СЕ. Министр отметил, что между сторонами налажено полезное сотрудничество по ряду сфер.

При этом Байрамов подчеркнул, что предвзятость, которую проявляют различные институты Совета Европы, наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству.

В частности, он напомнил об отказе в утверждении мандата азербайджанской делегации со стороны ПАСЕ в 2024 году вызвал разочарование как показатель дискриминации к Баку.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства добавил, что подобные шаги наносят ущерб взаимным контактам и отношениям, закрывая действующие каналы диалога.