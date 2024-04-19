Глава МИД Азербайджана отправился в Мюнхен

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Германию. Глава МИД Азербайджана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Германию, пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр иностранных дел республики примет участие в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, а также встретится с высокопоставленными государственными официальными лицами.

Стоит отметить, что само мероприятие пройдет в немецком городе Мюнхене с 14 по 16 февраля. Подчеркивается, что на конференции поднимутся актуальные проблемы в области внешней политики.