США расскажут о мирном плане по Украине на Мюнхенской конференции – СМИ

Вашингтон обнародует свой план по урегулированию украинского кризиса в ходе международной конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене в середине февраля, сообщают СМИ.
План США по разрешению украинского кризиса будет обнародован в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, такую информацию публикует Bloomberg.
При этом агентство ссылается на осведомленные источники.
"Черновик будет представлен союзникам спецпосланником (президента США Дональда – ред.) Трампа по Украине Китом Келлогом"
– Bloomberg
Никаких подробностей относительно возможного формата этого события источники не сообщили.
Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности стартует 14 февраля, она будет проходить по 16 февраля.