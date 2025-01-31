Вестник Кавказа

США расскажут о мирном плане по Украине на Мюнхенской конференции – СМИ

США расскажут о мирном плане по Украине на Мюнхенской конференции – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон обнародует свой план по урегулированию украинского кризиса в ходе международной конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене в середине февраля, сообщают СМИ.

План США по разрешению украинского кризиса будет обнародован в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, такую информацию публикует Bloomberg.

При этом агентство ссылается на осведомленные источники.

"Черновик будет представлен союзникам спецпосланником (президента США Дональда – ред.) Трампа по Украине Китом Келлогом"

– Bloomberg

Никаких подробностей относительно возможного формата этого события источники не сообщили.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности стартует 14 февраля, она будет проходить по 16 февраля.

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