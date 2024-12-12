Глава МИД Турции встретился с новым госсекретарем США

Министр иностранных дел Турции провел переговоры с американским госсекретарем. Стороны обсудили усилия по поддержанию мира на Кавказе и Ближнем Востоке.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан провел переговоры с новым американским госсекретарем Марко Рубио, пишет пресс-служба Госдепа США.

На встрече стороны поговорили о двусторонних отношениях, общих интересах, путях дальнейшего укрепления двусторонней торговли и международную повестку.

Они отметили важность сотрудничества для поддержки Сирии. Министр и госсекретарь также подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом, поддержание мира на Кавказе и Ближнем Востоке.

Кроме того, руководитель турецкого внешнеполитического ведомства обсудил со своим американским коллегой урегулирование украинского кризиса.