Вестник Кавказа

Глава МИД Турции встретился с новым госсекретарем США

Глава МИД Турции встретился с новым госсекретарем США
© Фото: соцсети Марко Рубио
Министр иностранных дел Турции провел переговоры с американским госсекретарем. Стороны обсудили усилия по поддержанию мира на Кавказе и Ближнем Востоке.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан провел переговоры с новым американским госсекретарем Марко Рубио, пишет пресс-служба Госдепа США.

На встрече стороны поговорили о двусторонних отношениях, общих интересах, путях дальнейшего укрепления двусторонней торговли и международную повестку.

Они отметили важность сотрудничества для поддержки Сирии. Министр и госсекретарь также подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом, поддержание мира на Кавказе и Ближнем Востоке.

Кроме того, руководитель турецкого внешнеполитического ведомства обсудил со своим американским коллегой урегулирование украинского кризиса.

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