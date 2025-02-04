Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине – посол РФ

Анкара проявляет готовность принять участие в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол РФ Ерхов. Москва
Анкара заинтересована принять участие в процессах по урегулированию украинского кризиса, отметил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Готовность внести вклад Турция проявляла и на более поздних этапах, проявляет и сейчас. Мы в России открыты к обсуждению реалистичных мирных инициатив и предложений"
– Алексей Ерхов
Дипломат отметил, что Анкара изначально проявляла интенции к урегулированию конфликта за столом переговоров, что было оценено Москвой.
Ерхов отметил, что страны, претендующие на роль посредников, должны воздерживаться от тенденциозности и не продвигать интересы одной из сторон конфликта, передает "Россия 24".