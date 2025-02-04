Вестник Кавказа

Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине – посол РФ

Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине – посол РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара проявляет готовность принять участие в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол РФ Ерхов. Москва

Анкара заинтересована принять участие в процессах по урегулированию украинского кризиса, отметил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. 

"Готовность внести вклад Турция проявляла и на более поздних этапах, проявляет и сейчас. Мы в России открыты к обсуждению реалистичных мирных инициатив и предложений"

– Алексей Ерхов 

Дипломат отметил, что Анкара изначально проявляла интенции к урегулированию конфликта за столом переговоров, что было оценено Москвой. 

Ерхов отметил, что страны, претендующие на роль посредников, должны воздерживаться от тенденциозности и не продвигать интересы одной из сторон конфликта, передает "Россия 24".

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