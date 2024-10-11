Турция готова обучать полмиллиона иностранных студентов

В скором времени Турция доведет число студентов, обучающихся в ее вузах за пределами страны, до полумиллиона человек – турецкие вузы, помимо Азербайджана и Узбекистана, заработают в странах Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

Власти Турции будут и дальше развивать за рубежом сеть своих кампусов, факультетов и отдельных академических программ турецких вузов, заявил сегодня на сайте Совета высшего образования Турции (YÖK) председатель организации Эрол Озвар.

Планируется, что такие вузы вслед за Азербайджаном и Узбекистаном откроют в странах Ближнего Востока, Африки и ряде государств Центральной Азии, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Главными предметами для иностранных студентов этих учебных заведений станут технологические дисциплины – подготовка инженеров, специалистов точных наук и медиков.

"Планируем довести число иностранных студентов в турецких вузах с нынешних 350 до 500 тыс человек. В дальнейшем выпускники этих окажут вклад и в дело развития высшего образования и промышленности самой Турции"

- Эрол Озвар

Еще одна цель, с которой иностранная молодежь будет привлекаться в вузы Турции - довести ее долю в глобальном объеме иностранных студентов до 6,25%, сейчас Турция находится на восьмом месте в мире по числу иностранных студентов, напомнил председатель Совета высшего образования Турции.

Это позволит сформировать такое понятие, как "Научная Родина", и станет новым толчком для отечественной научной мысли, - уверен глава YÖK.