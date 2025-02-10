"Динамо" Махачкала попрощалось с двумя футболистами

Из "Динамо" Махачкала ушли два футболиста. Клуб прекратил сотрудничество с защитником Франсиско Кампо Мина. В "Черноморец" ушел хавбек Залимхан Юсупов.

Махачкалинское "Динамо" объявило на своем официальном портале об уходе двух футболистов – защитника Франсиско Кампо Мина и хавбека Залимхана Юсупова.

Колумбиец Кампо Мина перебрался в стан бело-голубых в начале прошлого года. В августе того же года игрок был арендован клубом "Шахтер" из Караганды.

После того, как срок арендного соглашения истек, махачкалинская команда приняла решение прекратить трудовое сотрудничество с футболистом.

Полузащитник Залимхан Юсупов перебрался из "Динамо" в новороссийский "Черноморец". Клуб выразил благодарность ему за сотрудничество и пожелал ему новых достижений.

Стоит добавить, что Залимхан защищал цвета дагестанской команды на протяжении нескольких сезонов. За "Динамо" он провел свыше 100 игр и забил 11 голов.