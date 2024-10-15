Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" рассталось со своим защитником

Махачкалинское "Динамо" рассталось со своим защитником
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Динамо" Махачкала объявило о расставании с Никитой Котиным. Дагестанский клуб не стал продлевать аренду, который принадлежит "Ростову".

Российский защитник Никита Котин покинул состав махачкалинского "Динамо", пишет пресс-служба дагестанского футбольного клуба.

Футболист выступал в составе махачкалинцев на правах аренды. Клуб из Дагестана не стал продлевать игрока и вернул его в "Ростов", который является владельцем прав.

Стоит добавить, что за время выступления в махачкалинском коллективе Котин провел пять встреч в российском первенстве и Кубке страны. Результативными действиями он не отличился.

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