Махачкалинское "Динамо" рассталось со своим защитником

"Динамо" Махачкала объявило о расставании с Никитой Котиным. Дагестанский клуб не стал продлевать аренду, который принадлежит "Ростову".

Российский защитник Никита Котин покинул состав махачкалинского "Динамо", пишет пресс-служба дагестанского футбольного клуба.

Футболист выступал в составе махачкалинцев на правах аренды. Клуб из Дагестана не стал продлевать игрока и вернул его в "Ростов", который является владельцем прав.

Стоит добавить, что за время выступления в махачкалинском коллективе Котин провел пять встреч в российском первенстве и Кубке страны. Результативными действиями он не отличился.