Дракой закончился матч махачкалинского «Анжи»

После матча в Любительской футбольной лиге в Дагестане произошла драка. Виновные понесут наказание и получат крупные штрафы.

Футболисты клубов «Анжи» и «Имамат» устроили массовую драку после матча Любительской футбольной лиги в Дагестане, пишет пресс-служба «Денеб ЛФЛ».

В Лиге отметили, что данный инцидент омрачил вчерашний игровой день. Руководство ЛФЛ подчеркнуло, что категорически осуждает любые проявления агрессии.

Помимо этого, пресс-служба уточняет, что все виновные в потасовке понесут серьезные наказания в виде крупных штрафов и длительных дисквалификаций.

Кроме того, в ЛФЛ заявил, что драка между футболистами была оперативно прекращена, болельщики не выбегали на поле, так как для зрителей оно было закрыто.

Далее телеграм-канал Лиги рассказал о драке фанатов команд, которая произошла на запасном поле через 10-15 минут. Конфликт был исчерпан после вмешательства организаторов.

Стоит добавить, что матч завершился победой «Анжи» со счетом 2:1.