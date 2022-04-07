Вестник Кавказа

Дракой закончился матч махачкалинского «Анжи»

Дракой закончился матч махачкалинского «Анжи»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После матча в Любительской футбольной лиге в Дагестане произошла драка. Виновные понесут наказание и получат крупные штрафы.

Футболисты клубов «Анжи» и «Имамат» устроили массовую драку после матча Любительской футбольной лиги в Дагестане, пишет пресс-служба «Денеб ЛФЛ».

В Лиге отметили, что данный инцидент омрачил вчерашний игровой день. Руководство ЛФЛ подчеркнуло, что категорически осуждает любые проявления агрессии.

Помимо этого, пресс-служба уточняет, что все виновные в потасовке понесут серьезные наказания в виде крупных штрафов и длительных дисквалификаций.

Кроме того, в ЛФЛ заявил, что драка между футболистами была оперативно прекращена, болельщики не выбегали на поле, так как для зрителей оно было закрыто.

Далее телеграм-канал Лиги рассказал о драке фанатов команд, которая произошла на запасном поле через 10-15 минут. Конфликт был исчерпан после вмешательства организаторов.

Стоит добавить, что матч завершился победой «Анжи» со счетом 2:1.

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