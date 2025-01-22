Вестник Кавказа

"Анжи" будет играть в третьем российском дивизионе

логотип ФК “Анжи“
© Фото: Telegram-канал ФК “Анжи“
Осенью прошлого года "Анжи" объявил о своем возрождении. Накануне стало известно, что команда из Дагестана планирует выступать в третьем дивизионе.

Футбольный клуб "Анжи" будет играть в третьем дивизионе России. Об этом команда из Дагестана информирует в своем Telegram-канале.

"Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни <...> это возможность привлечь новых спонсоров и инвесторов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность финансового положения клуба"

– ФК "Анжи"

Возвращение махачкалинцев в большой футбол прокомментировал замглавы Минспорта республики.

"Пока тяжело сказать, насколько это важное событие. Не знаю, чем будет заниматься клуб. Но развитие Дагестана идет семимильными шагами, того, кто хочет в этом участвовать, мы только поддерживаем"

– Будун Будунов

Замминистра также поведал, что финансирование команды будет осуществляться на частные деньги. При этом он подчеркнул, что лично не знает этих этих инвесторов, которые будут содержать команду.

"В федерацию футбола, в наше министерство спорта никто не обращался. Это частные инвесторы, я их не знаю"

– замглавы ведомства

Напомним, в 2019 году "Анжи" покинул Премьер-лигу. Через три года после этого махачкалинцы утратили статус профессионального клуба.

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