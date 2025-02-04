Вестник Кавказа

В Кремле прокомментировали освобождение россиянина из плена ХАМАС

В Кремле прокомментировали освобождение россиянина из плена ХАМАС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россиянин Александр Труфанов освобожден ХАМАС, как и было анонсировано ранее структурами палестинского движения. В Кремле поблагодарили палестинцев за принятое решение.

Москва приветствует освобождение Александра Труфанова из плена и выражает признательность руководству ХАМАС, прокомментировал событие официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение"

– Дмитрий Песков

Отметим, что сегодня Труфанов и двое израильских заложников были освобождены в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва предпринимает усилия по освобождению Александра Труфанова, а также добивается выхода из плена уроженца Донбасса Максима Харкина.

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