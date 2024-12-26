Вестник Кавказа

Из Грузии в Турцию незаконно везли черепах на $18 млн

Вьетнамская черепаха
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Крупнейшая за последние годы контрабандная партия черепах из Грузии в Турцию была выявлена таможенниками. В Турцию тайком везли партию рептилий на $18 млн.

Сотрудники таможни на международном пункте пропуска на турецко-грузинской границе "Сарпи" выявили незаконный живой груз в одном из автомобилей.

С помощью рентгена было выявлено, что в автомобиле находится контрабанда - редкие черепахи. Всего через границу незаконно пытались провести 910 черепах, это крупнейшая за последние годы партия подобной контрабанды.

Стоимость незаконного груза оценивается в $18 млн.

Рептилии изъяты и находятся под наблюдением специалистов. Решение о том, возвращать ли редких черепах в их естественную среду или отправить в специализированные центры, еще не принято.

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