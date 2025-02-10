Вестник Кавказа

Сочи назвали самым "сложным" аэропортом России

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Рейтинг российских аэропортов со "сложными техническими характеристиками" возглавил Сочи. В чем особенности сочинского аэропорта?

Рейтинг самых "сложных" российских аэропортов составили в АТОР на основе данных, полученных от пилотов отечественных авиаперевозчиков.

Наиболее сложным аэропортов в России признан аэропорт Сочи. Эта авиагавань обслуживает как внутренние, так и международные рейсы, пассажиропоток постоянно растет и в год достигает почти 14 млн человек. Сочи - один из пяти крупнейших российских аэропортов, и при этом самый "сложный".

В Сочи посадка и взлет воздушных судов возможны только с одного курса – со стороны моря, в связи с этим на работу аэропорта сильно влияют метеоусловия. Кроме того, получается, что взлет и посадка происходят со стороны юга, а значит воздушным судам, которые прибывают на курорт с севера, приходится выполнять дополнительный маневр.

Кроме того, в торце ВПП протекает речка Мзымта, что также повышает "сложность" сочинской авиагавани.

В тройку аэропортов со сложными техническими характеристики вошли также иркутский и мурманский аэропорты.

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