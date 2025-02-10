Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором затронули ряд вопросов в рамках восстановления дипломатических контактов между странами. Разговор стал продолжением телефонных переговоров, которые ранее состоялись между лидерами двух стран.

15 февраля глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, передает пресс-служба российского МИД.

Сообщается, что разговор между главами дипломатий двух стран был организован в рамках развития контактов, которые ранее состоялись между Путиным и Трампом.

Стороны договорились поддерживать канал коммуникаций для решения накопившихся проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Одной из основных линий переговорного процесса станет снятие ограничений для дальнейшего сотрудничества в экономике.

Также стороны выразили готовность поддерживать контакты по украинской теме, по ситуации в Палестине и в ряде других регионов.

Одним из важных итогов разговора стало обозначение намерений двух стран снять ограничения на работу дипломатических представительств в РФ и США. Дипломаты договорились провести встречу экспертов для решения этой проблемы.

Отметим, что Лавров и Рубио подтвердили намерение работать в рамках взаимоуважительного диалога между Москвой и Вашингтоном, а также договорились об активизации регулярных контактов, в том числе для организации встречи лидеров двух стран.