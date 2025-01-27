Метеорологи пообещали Армении ледяные рекорды

В "Центре гидрометеорологии и мониторинга" прогнозируют необычно холодное завершение зимы в Армении. По данным метеорологов, температуры конца февраля обновят минимумы последних лет.

Директор армянского "Центра гидрометеорологии и мониторинга" Левон Азизян через соцсети предупредил граждан Армении о зимних рекордах в последней декаде февраля.

По его словам, прогнозы метеорологических служб показывают, что погода в Армении будет ухудшаться по мере приближения к марту. О мягкой погоде начала февраля придется забыть и приготовиться к по-настоящему суровым холодам.

Азизян подчеркнул, что с высокой вероятностью в республике ожидаются крайне низкие температуры до конца текущего месяца, которые обновят минимумы последних лет.

При этом метеоролог не стал уточнять, до какого порога ожидается понижение температуры в Армении.