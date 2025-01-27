Вестник Кавказа

Метеорологи пообещали Армении ледяные рекорды

Метеорологи пообещали Армении ледяные рекорды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В "Центре гидрометеорологии и мониторинга" прогнозируют необычно холодное завершение зимы в Армении. По данным метеорологов, температуры конца февраля обновят минимумы последних лет.

Директор армянского "Центра гидрометеорологии и мониторинга" Левон Азизян через соцсети предупредил граждан Армении о зимних рекордах в последней декаде февраля.

По его словам, прогнозы метеорологических служб показывают, что погода в Армении будет ухудшаться по мере приближения к марту. О мягкой погоде начала февраля придется забыть и приготовиться к по-настоящему суровым холодам.

Азизян подчеркнул, что с высокой вероятностью в республике ожидаются крайне низкие температуры до конца текущего месяца, которые обновят минимумы последних лет.

При этом метеоролог не стал уточнять, до какого порога ожидается понижение температуры в Армении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1425 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Снегопады накроют регионы Северного Кавказа

Снегопады накроют регионы Северного Кавказа

На Ставрополье будут применять самолет для искусственного увеличения осадков

На Ставрополье будут применять самолет для искусственного увеличения осадков

Пограничный пункт Верхний Ларс открыт для всего транспорта

Пограничный пункт Верхний Ларс открыт для всего транспорта

Верхний Ларс сейчас: дорога в Россию остается закрытой

Верхний Ларс сейчас: дорога в Россию остается закрытой

Верхний Ларс сегодня вечером закрылся для всех

Верхний Ларс сегодня вечером закрылся для всех

Сильный ветер стал причиной очередного закрытия Верхнего Ларса для фур

Сильный ветер стал причиной очередного закрытия Верхнего Ларса для фур

Участок ведущей в Иран дороги закрыли из-за непогоды в Армении

Участок ведущей в Иран дороги закрыли из-за непогоды в Армении

Более 300 машин спасли из снежного плена в Армении

Более 300 машин спасли из снежного плена в Армении

В Ингушетии объявлена лавинная опасность до 2 февраля

В Ингушетии объявлена лавинная опасность до 2 февраля

Непогода привела к частичному закрытию горной дороги в Дагестане

Непогода привела к частичному закрытию горной дороги в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы