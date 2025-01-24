Вестник Кавказа

Иран сделал новый шаг в ядерной программе

Пар из труб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый завод в рамках ядерной программы Ирана был открыт на днях в провинции Исфахан. Предприятие будет производить гексафторид иридия, необходимый во многих мирных ядерных технологиях, в особенности в медицине.

Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран распространила официальное сообщение о запуске нового производства в рамках иранской ядерной программы: в провинции Исфахан заработал завод по выработке гексафторида иридия "Шехид Раиси".

Гексафторид иридия является важным веществом для ядерных технологий, так как используется в процедурах обогащения урана и получения стабильных изотопов чистого иридия. В ОАЭИ подчеркнули, что речь идет о применении этого вещества в первую очередь в медицине.

Организация планирует не только вырабатывать гексафторид иридия для внутренних потребностей, но и поставлять его за рубеж, поскольку немногие государства располагают техникой для его производства.

Завод был открыт главой ОАЭИ Мухаммедом Эслами в присутствии представителей высшего руководства республики.

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